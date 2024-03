Астрономы нанесли более 1 млн черных дыр на крупнейшую 3D-карту Вселенной

Группа астрофизиков из различных стран совместно создала трехмерную карту космоса, на которой отмечены 1,3 миллиона квазаров — гигантских черных дыр, находящихся в центрах галактик и окруженных ярким свечением. Эта уникальная карта демонстрирует распределение темной материи во Вселенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International