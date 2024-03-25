Астрономы нанесли более 1 млн черных дыр на крупнейшую 3D-карту Вселенной

Группа астрофизиков из различных стран совместно создала трехмерную карту космоса, на которой отмечены 1,3 миллиона квазаров — гигантских черных дыр, находящихся в центрах галактик и окруженных ярким свечением. Эта уникальная карта демонстрирует распределение темной материи во Вселенной.
Исследование, представленное в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ), представляет собой значимый вклад в понимание космической структуры.
Один из соавторов работы, Дэвид Хогг, отметил: "Этот каталог квазаров отличается от предыдущих тем, что позволяет нам взглянуть на трехмерную карту самого обширного пространства в истории Вселенной".
Рассчитанный объем карты составляет 7,67 кубических гигапарсеков, откалиброванных с использованием постоянной Хаббла, описывающей расширение Вселенной. Это пространство представляет собой огромное множество парсеков (каждый парсек равен приблизительно 3,26 световых лет), простирающееся на 25 миллиардов кубических световых лет.
Ключевую роль в создании карты сыграли данные от космического обсерватора Gaia. Путем сопоставления карты с космическим микроволновым фоном ученые смогли примерно определить распределение и плотность вещества в космическом пространстве.
Научная группа также провела сравнение распределения и плотности темной материи на своей карте с температурными колебаниями в реликтовом излучении, которые являются отражением состояния материи во времена всего 379 тысяч лет после Большого взрыва.
Результаты показали, что области на карте по плотности в значительной степени соответствуют температурным колебаниям в реликтовом излучении. При получении дополнительных данных от Gaia в будущем эта карта будет служить для более точного определения параметров реликтового излучения, что позволит углубить наше понимание космологии.
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