Холодовый шок: учёные развеяли миф о пользе плавания в ледяной воде

PLOS One: плавание в ледяной воде может вызвать холодовой шок

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Уорик в Великобритании сообщили о том, что погружение в ледяную воду может оказаться неэффективным в снижении воспаления в организме и представлять высокий риск холодового шока. Эти выводы были опубликованы в журнале PLOS One.

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Согласно некоторым практикующим альтернативную медицину, применение холодной воды, включая погружение в ванну с льдом, может облегчить симптомы аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз. Чтобы проверить эту гипотезу, британские исследователи провели мета-анализ девяти исследований, посвященных влиянию ледяных ванн на организм.

Анализ показал, что эффективность такой терапии вызывает сомнения. Ученые отметили, что большинство исследований, подтверждающих пользу ледяных ванн при лечении аутоиммунных заболеваний, имели небольшие выборки испытуемых (от 15 до 48 человек в каждом исследовании), причем большинство из них (86,4%) были мужчинами.

Это означает, что результаты не могут быть обобщены на всех.

Кроме того, использование ледяных ванн может быть опасным из-за высокого риска холодового шока. У людей без подготовки после погружения в воду могут возникнуть сердечные проблемы, повышение давления, нарушение дыхания и потеря контроля над телом.

Согласно авторам мета-анализа, утверждения о пользе ледяных ванн могут быть обусловлены эффектом плацебо и завышенными ожиданиями участников. Для подтверждения терапевтического эффекта необходимы более качественные и продолжительные исследования.

Исследователи подчеркнули, что здоровый образ жизни, включающий правильное питание и отказ от алкоголя, может помочь снизить воспаление в организме и облегчить симптомы аутоиммунных заболеваний.

Однако при болезни Крона и ревматоидном артрите необходимо применение медикаментозного лечения.