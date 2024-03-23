Секреты диетологии: что вы не знали о влиянии некоторых продуктов на ваш аппетит и вес?

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Стало известно, из-за каких "полезных" продуктов можно набрать вес

1:36
Наука

Дипломированные специалисты по диетологии, Кимберли Гомер, Шери Бергер и Елена Уилер, поделились своими наблюдениями о том, что чрезмерное употребление орехов, растительного молока и закусок с искусственными подсластителями может привести к нарушению контроля над аппетитом и увеличению веса. Эту информацию приводит издание Daily Mail.

Стало известно, из-за каких "полезных" продуктов можно набрать вес
Фото: Own work by Andrei Suslov

Кимберли Гомер отметила, что многие люди, стремящиеся сбросить вес, не контролируют количество съедаемых орехов. Хотя миндаль, фундук, кешью и другие орехи содержат много полезных питательных веществ, они также богаты калориями и жирами. Даже небольшое количество миндаля может содержать больше калорий, чем шоколадная плитка, поэтому следует быть осторожным с перекусыванием орехами.

Елена Уилер также не рекомендует употреблять в больших количествах растительные заменители коровьего молока. Она объясняет, что для улучшения вкуса этих продуктов производители могут добавлять избыточное количество сахара. Кроме того, растительные аналоги молока часто содержат высокий уровень жиров из-за использования орехов в их производстве.

Согласно мнению Шери Бергер, эксперта по питанию, стоит ограничить количество закусок с искусственными подсластителями в рационе. Потребление "диетических" продуктов может привести к усилению аппетита у многих людей, а искусственные подсластители в протеиновых батончиках, низкокалорийном мороженом и других "полезных" продуктах могут исказить естественное чувство голода и спровоцировать появление дополнительного аппетита.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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