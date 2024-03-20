Учёные имитировали глубокий космос на Земле, чтобы понять, жизнь зародилась сама или была занесена извне

Первая в России установка для имитации глубокого космоса создана в Самаре

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Первую в России экспериментальную установку для имитации условий глубокого космоса собрали в Центре лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, сообщает ТАСС.

Фото: Самарский университет

С помощью этого оборудования исследователи намерены воспроизвести глубокий вакуум межзвёздной среды — и холодных молекулярных облаков, и областей звездообразования, — чтобы понять, могла ли возникнуть в этих условиях жизнь.

Установку представил на заседании учёного совета СФ ФИАН старший научный сотрудник учреждения, доцент кафедры физики Самарского университета имени С. П. Королёва Иван Антонов.

"Одна из основных задач нашего проекта — это поиск путей образования простейших биомолекул с целью ответить на вопрос, как же всё-таки могла зародиться жизнь, может ли жизнь существовать где-то ещё, помимо Земли. Если в космосе эти процессы идут, то, скорее всего, может", — объяснил он.

Это первая такая установка в России, подобные устройства существуют только в США и Китае, с гордостью подчеркнул Антонов. "Есть похожая установка, которая направлена на примерно те же цели, что у нас, но исследуются немного другие процессы. Она находится в Уральском федеральном университете", — уточнил он.

По признанию учёного, он и его коллеги надеются на широкое сотрудничество с различными научными коллективами, заинтересованными в таких исследованиях.