Научные исследования указывают на то, что практика интервального голодания, известного как "16 на 8", где период питания ограничен восьмичасовым окном, а остальное время предусматривает голодание, может увеличить вероятность смерти от сердечных проблем на 91%.
Тем не менее, несмотря на эти выводы, данная диета остается популярной среди известных личностей, таких как Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон.
Исследователи проанализировали привычки более чем 20 тысяч взрослых и пришли к выводу, что ограничение времени приема пищи сопровождается увеличением риска смертности. Более благоприятным подходом является регулярное употребление качественной и здоровой пищи, обеспечивающее оптимальный баланс.
Рекомендуется избегать приема пищи за три часа до сна и установить 12-часовой перерыв без еды до завтрака для поддержания здоровья.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.