Диета смерти: почему эксперты настоятельно рекомендуют избегать "16 на 8" голодания

Ученые назвали очевидную опасность "диеты голодания"

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования указывают на то, что практика интервального голодания, известного как "16 на 8", где период питания ограничен восьмичасовым окном, а остальное время предусматривает голодание, может увеличить вероятность смерти от сердечных проблем на 91%.

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Тем не менее, несмотря на эти выводы, данная диета остается популярной среди известных личностей, таких как Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон.

Исследователи проанализировали привычки более чем 20 тысяч взрослых и пришли к выводу, что ограничение времени приема пищи сопровождается увеличением риска смертности. Более благоприятным подходом является регулярное употребление качественной и здоровой пищи, обеспечивающее оптимальный баланс.

Рекомендуется избегать приема пищи за три часа до сна и установить 12-часовой перерыв без еды до завтрака для поддержания здоровья.