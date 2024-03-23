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Диета смерти: почему эксперты настоятельно рекомендуют избегать "16 на 8" голодания

Ученые назвали очевидную опасность "диеты голодания"

0:55
Наука

Научные исследования указывают на то, что практика интервального голодания, известного как "16 на 8", где период питания ограничен восьмичасовым окном, а остальное время предусматривает голодание, может увеличить вероятность смерти от сердечных проблем на 91%.

Ученые назвали очевидную опасность "диеты голодания"
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тем не менее, несмотря на эти выводы, данная диета остается популярной среди известных личностей, таких как Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон.

Исследователи проанализировали привычки более чем 20 тысяч взрослых и пришли к выводу, что ограничение времени приема пищи сопровождается увеличением риска смертности. Более благоприятным подходом является регулярное употребление качественной и здоровой пищи, обеспечивающее оптимальный баланс.

Рекомендуется избегать приема пищи за три часа до сна и установить 12-часовой перерыв без еды до завтрака для поддержания здоровья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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