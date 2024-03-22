От гнева до гармонии: эти методы релаксации работают лучше, чем вы думаете

Психологи предлагают различные стратегии для управления гневом. Некоторые из них советуют методы "выпускания пара", такие как выражение эмоций, плач, общение с близкими или психологом, а также разрушение предметов. Также рекомендуется заниматься физической активностью. Однако, согласно исследованиям американских ученых, эффективность таких методов неоднозначна.
Согласно статье в журнале Clinical Psychology Review, исследователи из Университета Огайо провели метаанализ 154 исследований с участием более 10 000 участников. Результаты показали, что психологическое напряжение можно снять с помощью физиологического релакса, но не каждый метод подходит.
Наиболее эффективными оказались методы, направленные на снижение физиологического возбуждения, такие как игры с мячом, аэробные упражнения, йога, медитация, плавание и практики глубокого дыхания.
Однако следует учитывать и другие аспекты гнева. Например, длительный бег может усилить чувство раздражения из-за своей монотонности, вместо того чтобы снять напряжение. Поэтому ученые рекомендуют осторожно подходить к выбору методов релаксации и выбирать их осознанно.
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