От гнева до гармонии: эти методы релаксации работают лучше, чем вы думаете

Ученые из США опровергли миф, что гневу следует "давать волю"

Психологи предлагают различные стратегии для управления гневом. Некоторые из них советуют методы "выпускания пара", такие как выражение эмоций, плач, общение с близкими или психологом, а также разрушение предметов. Также рекомендуется заниматься физической активностью. Однако, согласно исследованиям американских ученых, эффективность таких методов неоднозначна.

Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0

Согласно статье в журнале Clinical Psychology Review, исследователи из Университета Огайо провели метаанализ 154 исследований с участием более 10 000 участников. Результаты показали, что психологическое напряжение можно снять с помощью физиологического релакса, но не каждый метод подходит.

Наиболее эффективными оказались методы, направленные на снижение физиологического возбуждения, такие как игры с мячом, аэробные упражнения, йога, медитация, плавание и практики глубокого дыхания.

Однако следует учитывать и другие аспекты гнева. Например, длительный бег может усилить чувство раздражения из-за своей монотонности, вместо того чтобы снять напряжение. Поэтому ученые рекомендуют осторожно подходить к выбору методов релаксации и выбирать их осознанно.