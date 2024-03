От гнева до гармонии: эти методы релаксации работают лучше, чем вы думаете

Психологи предлагают различные стратегии для управления гневом. Некоторые из них советуют методы "выпускания пара", такие как выражение эмоций, плач, общение с близкими или психологом, а также разрушение предметов. Также рекомендуется заниматься физической активностью. Однако, согласно исследованиям американских ученых, эффективность таких методов неоднозначна.

Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0