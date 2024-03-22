Ученые из различных стран мира активно исследуют возможные лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. На сегодняшний день такие препараты представляют собой исключение.
Однако, в недавнем исследовании, проведенном в Кливленде (США, штат Огайо), было обнаружено неожиданное полезное свойство известного препарата силденафила, также известного как "Виагра".
О данном открытии сообщило медицинское издание Journal of Alzheimer’s Disease, ссылаясь на результаты исследования, проведенного специалистами из Кливлендской клиники.
Авторы исследования объяснили, что использовали искусственный интеллект для анализа данных из различных областей медицинских наук. Результаты указали на потенциальную эффективность силденафила в борьбе с опасным и стойким неврологическим заболеванием.
Кроме того, в ходе метаанализа было выявлено, что у пациентов, принимавших силденафил, частота заболевания была на 30—54% ниже по сравнению с теми, кто не принимал данный препарат.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.