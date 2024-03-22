Сенсационное открытие: как "Виагра" может спасти от нейродегенерации

WSJ: "Виагра" способна защитить от болезней мозга

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из различных стран мира активно исследуют возможные лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. На сегодняшний день такие препараты представляют собой исключение.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Однако, в недавнем исследовании, проведенном в Кливленде (США, штат Огайо), было обнаружено неожиданное полезное свойство известного препарата силденафила, также известного как "Виагра".

О данном открытии сообщило медицинское издание Journal of Alzheimer’s Disease, ссылаясь на результаты исследования, проведенного специалистами из Кливлендской клиники.

Авторы исследования объяснили, что использовали искусственный интеллект для анализа данных из различных областей медицинских наук. Результаты указали на потенциальную эффективность силденафила в борьбе с опасным и стойким неврологическим заболеванием.

Кроме того, в ходе метаанализа было выявлено, что у пациентов, принимавших силденафил, частота заболевания была на 30—54% ниже по сравнению с теми, кто не принимал данный препарат.