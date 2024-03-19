Не бегайте трусцой для снятия напряжения: американские ученые назвали лучшие упражнения для управления гневом

Clinical Psychology Review: не все активности подходят для снятия гнева

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Психологические исследования предлагают широкий спектр стратегий для управления гневом. Некоторые из них включают в себя практики "выпускания пара", такие как выражение эмоций, общение с друзьями или специалистами, а также физическое выражение через упражнения или даже разбивание посуды.

Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0

Однако американские ученые подчеркивают, что не каждый метод подходит для всех и что эффективность этих стратегий может зависеть от индивидуальных особенностей.

Метаанализ 154 исследований, проведенный учеными из Университета Огайо и охвативший более 10 000 участников, показал, что физиологическое напряжение действительно можно снимать с помощью различных методов релаксации. Особенно эффективными оказались методы, нацеленные на снижение физиологического возбуждения, такие как аэробные упражнения, йога, медитация, плавание и практики глубокого дыхания, сообщает Clinical Psychology Review.

Однако, не все формы физической активности подходят для снятия гнева. Например, длительный бег трусцой, из-за своей монотонности, может усилить чувство раздражения. Поэтому ученые рекомендуют осуществлять подбор методик релаксации с осторожностью и выборочно, учитывая индивидуальные предпочтения и особенности каждого человека.