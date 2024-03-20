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Эта находка прольет свет на историю Китая: ученые обнаружили 800-летние гробницы династии "Великий Цзинь"

China Daily: в Китае обнаружены древние гробницы династии Чжурчжэнь Цзинь

1:39
Наука

В провинции Шаньси, на северо-востоке Китая, были обнаружены три вековые кирпичные гробницы, принадлежащие династии Чжурчжэнь Цзинь, известной также как "Великий Цзинь", которая правила в этом регионе между 1115 и 1234 годами. Интерес вызывает то, что в этих гробницах могут храниться останки некитайского народа, который управлял этим регионом почти тысячу лет назад.

China Daily: в Китае обнаружены древние гробницы династии Чжурчжэнь Цзинь
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Гробницы были случайно обнаружены в 2023 году в городе Чанчжи во время спасательных операций. Их состояние относительно хорошее, несмотря на некоторые повреждения, вероятно, вызванные разграблением. Каждая из гробниц содержит расписные фрески, украшения, надписи и эпитафии, что является уникальной археологической находкой, сообщает China Daily.

Интересно, что две гробницы имеют схожие структуры и декорации, включая арки, двери, окна и цветочные узоры, а также содержат информацию о жизни и истории того времени. Однако третья гробница отличается от них стилем. Стены этой гробницы имитируют деревянные конструкции, а рисунки флоры, фауны и цветов существенно отличаются от двух других. Это может указывать на сосуществование разных культур и традиций в течение правления династии Чжурчжэнь Цзинь.

Правители этой династии происходили из северо-восточного Китая и имели отличную от китайской культуру. Они управляли регионом с учетом этих различий, используя две различные административные системы для китайских подданных и чжурчжэней.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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