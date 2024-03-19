Нет предела совершенству: американские ученые установили новый рекорд вычисленных знаков после запятой числа Пи

Группа американских специалистов успешно продвинулась в исследовании числа Пи, достигнув нового рекорда в 105 трлн цифровых знаков после запятой за период примерно в два с половиной месяца.
Число Пи, которое представляет собой бесконечную непериодическую десятичную дробь, отражает отношение длины окружности к её диаметру и широко используется в различных областях науки и технологии.
Этот эксперимент потребовал значительных вычислительных мощностей, сравнимых с десятками тысяч смартфонов, и включал использование 36 SSD-накопителей общим объемом памяти примерно в 1 петабайт. Хотя для многих практических применений достаточно лишь нескольких десятков знаков числа Пи после запятой, более высокая точность требуется при тестировании новых программных продуктов, сообщает LiveScience.
Этот успех последовал за предыдущим достижением группы весной прошлого года, когда они достигли отметки в 100 трлн цифр, превзойдя результаты исследований иностранных коллег. Такие исследования не только продвигают понимание математических констант, но и могут иметь практическое применение в разработке новых технологий.
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