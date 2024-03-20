Учёные сделали рентген кости человека, сломанной 300 тысяч лет назад, и многое о нём узнали

Палеоантропологи изучили перелом ноги человека, жившего около 300 тысяч лет назад

Палеоантропологи внимательно изучили сломанную при жизни плюсневую кость, найденную в Риме, и многое узнали и о её древнем обладателе, и об обстоятельствах получения травмы. Результатами изысканий они поделились на страницах Scientific Reports.

Фото: Scientific Reports by Alessandro Riga

Археологический памятник Седия-дель-Дьяволо, на северо-востоке Рима, который изучается ещё с XIX века, богат находками — останки первобытных людей и сделанные ими орудия. Более того, это древнейшая гробница в Европе, где обнаружено сразу и то, и другое; артефакты датируются возрастом 290-295 тысяч лет.

Среди прочего, там нашли плюсневую кость архаичного человека. Внимательное её исследование показало, что она принадлежала не неандертальцу, а человеку гейдельбергскому, потому обладает более толстым кортикальным слоем. Установлен также возраст хозяина кости — судя по тому, что оба её эпифиза уже срослись с диафизом, он был старше 14-16 лет.

Кость имеет следы стрессового перелома — травмы, полученной в результате длительных физических нагрузок без достаточного отдыха. У современных людей такие переломы встречаются у бегунов на длинные дистанции.

Такая травма может указывать на то, что древнему бедолаге приходилось много передвигаться пешком или бегать во время охоты, полагает руководивший исследованием Алессандро Рига, эволюционный биолог из Флорентийского университета.

Это всего третья плюсневая кость древнего человека с зажившим переломом, найденная археологами, и самая древняя в Европе без неандертальских признаков.

Ранее в Китае нашли сломанную и сросшуюся при жизни бедренную кость. Она, конечно, намного "свежее".