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Вредно ли для ноутбука, если он всегда включён в розетку? Смотря какого, ответил эксперт

Эксперт Листовский предупредил об износе батареи постоянно включённого ноутбука

1:22
Наука » Технологии

Постоянное подключение ноутбука к электросети ускоряет износ его батареи, предупредил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в разговоре с Pravda.Ru.

Эксперт Листовский предупредил об износе батареи постоянно включённого ноутбука
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Это зависит от модели. Потому что некоторые модели регулируют зарядку аккумулятора, а некоторые не регулируют. Понятно, чем дороже модель, тем она продвинутее. Поэтому если хороший дорогой брендовый ноутбук, то он сам защищает аккумулятор, если он постоянно включён в сеть, в зарядку. А если дешёвая модель, то может пострадать батарея, на самом деле", — пояснил он.

Не переживайте, вы не угробите ваш лэптоп, оставляя его включённым в розетку. "Просто быстрее износится батарея. Обычной батареи хватает на три года. А так года за два износится", — уточнил специалист.

Скорее розетку сломаете, если будете туда-сюда вилку дёргать постоянно, предупредил ранее другой эксперт.

Среди тех, кто использует ноутбук вместо стационарного компьютера, бытует мнение, что во избежание износа батареи в таком режиме её лучше физически отключать.

"Такого жесткого правила нет, — не согласился Листовский. — Тут дело каждого. Прямое влияние на износ батареи не доказано".

В целом, как показывают эксперименты, литий-ионные батареи весьма надёжны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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