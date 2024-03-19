Муравьи вместо уксуса для блюд в ресторане: американские химики назвали необычную альтернативу привычным приправам

Химики США заявили о пригодности муравьев в качестве приправы для еды

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Научное исследование, представленное на собрании Американского химического общества, описывает потенциал использования различных видов съедобных муравьев в кулинарии.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ученые обнаружили, что муравьи имеют разнообразные вкусовые и ароматические характеристики, которые могут придать блюдам новые оттенки и усилить их вкус.

Например, черные муравьи могут служить заменой уксуса и лимонного сока благодаря содержанию муравьиной кислоты, выделяемой из их ядовитых желез. Это открывает новые возможности для шеф-поваров в создании более интересных и утонченных соусов и маринадов.

Муравьи чикатана, в свою очередь, содержат альдегиды и пиразины в своих телах, которые придают блюдам мясистый аромат, сравнимый с ароматом мяса и хлеба на гриле. Это может быть особенно привлекательным для вегетарианцев и веганов, которые ищут альтернативы мясу, не жертвуя при этом насыщенным вкусом, сообщает Planet Today.

Исследователи также выявили, что муравьи выделяют летучие соединения, которые могут использоваться для создания разнообразных ароматов и вкусов в кулинарии. Они провели анализ с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии, а также использовали ольфактометр для сопоставления запахов.

Однако следует отметить, что употребление муравьев в пищу может вызывать аллергические реакции у людей, чувствительных к ракообразным и моллюскам, из-за содержания мышечного белка тропомиозина. Кроме того, выращивание насекомых в промышленных масштабах может быть затратным процессом, хотя у него есть потенциал стать более устойчивым в долгосрочной перспективе.