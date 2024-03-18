Рак крови теперь можно будет лечить новым методом: российские ученые использовали для этого клетки-киллеры

Команда специалистов из Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработала перспективный метод лечения онкологических заболеваний, основанный на использовании естественных клеток-киллеров из пуповинной крови, так называемых NK-клеток.
Этот метод, основанный на принципах иммунотерапии, показал высокую эффективность в борьбе с множественной миеломой, типичным представителем злокачественных заболеваний крови, достигая около 80% успешных случаев.
Исследования были проведены на группе из десяти пациентов, страдающих множественной миеломой. Участвовали как мужчины, так и женщины, большинство из которых уже прошли более трех линий терапии до этого. В течение лечения каждому пациенту еженедельно вводили NK-клетки. В результате, у восьми пациентов был зафиксирован положительный ответ на терапию, в то время как у двух был отмечен слабый эффект. Несмотря на это, состояние большинства пациентов оставалось стабильным, сообщает ТАСС.
В настоящее время команда ученых работает над разработкой документации, необходимой для включения метода в перечень медицинских услуг клиник СамГМУ, что позволит распространить этот метод лечения и сделать его доступным для большего числа пациентов.
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