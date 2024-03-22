Кофе — новый диетический супергерой?: исследование раскрывает его потенциальные свойства

Исследователи с Техасского университета сообщают, что приблизительно одна треть потребителей кофе испытывает слабительный эффект от этого напитка.
В рамках эксперимента с крысами, проведенного учеными, животных кормили кофе в течение трех дней. Исследование выявило, что употребление кофе приводило к увеличению сокращения мышц тонкого кишечника как при высокой, так и при низкой концентрации кофеина.
По мнению исследователей, причина этого явления связана с наличием гастринов в кофе, что стимулирует сокращение мышц для удаления пищевых остатков. Этот факт может объяснить потребность посетить туалет после употребления кофе.
Эксперимент также выявил, что у крыс, которые не потребляли кофе, количество бактерий в их испражнениях было выше, чем у тех, кто употреблял этот напиток.
Это позволяет сделать вывод о том, что кофе обладает антибактериальными свойствами, что имеет важное значение для диетологии и медицины.
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