Как изменения в животном мире могут влиять на ваш разум: связь между дисбактериозом и шизофренией

Nutrients: ученые выявили связь между дисбактериозом и шизофренией

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменения в составе микробиома кишечника имеют влияние на работу различных органов и систем в организме, как показывают недавние исследования. Ученые из Южной Кореи обнаружили интересную связь между дисбактериозом и вероятностью развития шизофрении.

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Согласно статье, опубликованной в журнале Nutrients, исследователи из Университета Кёнхи в Сеуле подчеркнули значение микробиома кишечника для нормального функционирования организма. Этот биом помогает формировать защитный слой в желудке, участвует в синтезе пищеварительных ферментов, влияет на иммунную систему, обмен веществ, нервную систему и психическое развитие.

Последние исследования показали, что у пациентов с шизофренией отмечаются нарушения обмена жиров и глюкозы в организме. Кроме того, наблюдается уменьшение разнообразия бактерий в кишечнике, что приводит к дефициту SCFA-кислот, играющих ключевую роль в защите мозга и поддержании когнитивных функций.

Было установлено, что дисбактериоз кишечника снижает нейропластичность мозга и способствует возникновению агрессивного поведения.