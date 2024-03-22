Угроза, скрывающаяся в каждой глотке: как эти напитки могут увеличить риск сердечного приступа

Названы напитки, повышающие риск инсульта и болезней сердца

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что частое потребление напитков с добавленным сахаром увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и инсульта. Результаты их исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine.

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В ходе исследования более 100 тысяч человек были оценены по их пищевым привычкам. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и проанализировали их диету, сосредотачиваясь на углеводах, содержащихся в 206 различных продуктах и 32 видах напитков.

Углеводы были разделены на несколько типов, включая свободные сахара, несвободные сахара и клетчатку (некрахмалистые полисахариды). После этого начался период наблюдения, который продолжался более 9 лет.

За это время болезни сердца и инсульт были выявлены у почти 10 тысяч добровольцев. Проведя дополнительные исследования и корректировки, ученые пришли к выводу, что общее потребление углеводов не оказывает влияния на вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако увеличенное потребление свободного сахара, содержащегося в продуктах, таких как газированные напитки, фруктовые соки и молочные коктейли, связано с повышенным риском развития всех форм ССЗ.

В частности, за каждые пять процентов энергии (калорий), полученные от свободных сахаров, риск инсульта повышался на 10%, а риск заболевания сердца — на 6%.