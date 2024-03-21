Научные открытия: эти продукты буквально спасают кожу от акне и розацеа

Исследователи из Мюнхенского университета, работая в научной группе, выявили, что бобовые, овощи, орехи, фрукты, оливковое масло и жирная рыба могут помочь в улучшении состояния кожи у людей, страдающих от акне и розацеа.
Опубликованные в журнале Nutrients результаты этого исследования подчеркивают, что розацеа и акне, несмотря на различия в симптомах и причинах возникновения, могут быть облегчены с помощью правильного питания.
Розацеа и акне, характеризующиеся разными проявлениями и механизмами развития, являются хроническими кожными заболеваниями. В случае розацеа кожа лица становится красной и бугристой, в то время как акне связано с блокировкой волосяных фолликул клетками кожи и сальными выделениями, сопровождаясь воспалительными элементами, такими как закрытые (белые) и открытые (черные) комедоны, а также милиумы.
В ходе исследования ученые изучили информацию о 296 человеках с различными формами акне и розацеа, а также учли данные о здоровых добровольцах. Они оценили степень тяжести заболевания, измерили физические параметры участников и проанализировали их пищевые привычки.
Кроме того, у всех участников были взяты образцы крови для анализа уровней глюкозы, инсулина и гликированного гемоглобина.
Результаты анализа пищевых привычек показали, что у людей, страдающих акне и розацеа, существенно ниже доля потребления овощей, фруктов, макаронных изделий, соевых продуктов и вареного картофеля по сравнению с теми, у кого не наблюдалось данных заболеваний.
Также было выявлено, что здоровые люди употребляли меньше меда, мяса и фастфуда. Употребление большого количества молочных продуктов также связано с повышенным риском появления акне на груди.
На основе этих данных исследователи пришли к выводу, что улучшение состояния кожи при розацеа и акне может быть достигнуто за счет уменьшения потребления сыра, алкоголя и мяса, а также увеличения потребления овощей, орехов, бобовых, оливкового масла и жирной рыбы.
Они отметили, что полученные результаты могут способствовать разработке новых подходов к питанию для тех, кто страдает от этих заболеваний.
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