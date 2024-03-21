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Шокирующее открытие: гепатит С — тихий убийца, превращающий печень в опухоль в 95% случаев

Ученые выяснили, что гепатит С в 95% случаев приводит к развитию рака печени

1:38
Наука

Хирург Илья Колышев поделился своими наблюдениями из практики, отметив, что гепатит С, по его словам, может привести к развитию злокачественных опухолей печени в примерно 95% случаев, сообщает РИА Новости.

Ученые выяснили, что гепатит С в 95% случаев приводит к развитию рака печени
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Медики акцентируют внимание на отсутствии вакцины против этого заболевания и на недостаточной точности статистики зараженных, обусловленной сложностью диагностики. За последние два года в России было выявлено 34 тысячи случаев гепатита С, но лишь 32 тысячи человек получили терапию.

Количество инфицированных гепатитом С в России составляет 4,9 миллиона человек, однако лишь около 600 000 из них состоят на медицинском учете. Вирус может долгое время оставаться незамеченным, что делает его диагностику сложной.

Симптомы гепатита С обычно включают боль, повышенную температуру, желтуху и дискомфорт в правом подреберье. Однако у большинства зараженных симптомы могут быть неявными.

В настоящее время каждый второй человек находится в зоне риска заражения. Нестерильные медицинские инструменты в салонах красоты являются потенциальной угрозой для здоровья.

Лечение гепатита С крайне важно, поскольку его последствия могут быть крайне тяжелыми.

"В 95% случаев гепатит С приводит к развитию гепатоцеллюлярной карциномы. Многие мои коллеги не осведомлены об этом и удивлены, узнав, что гепатит может стать прямым путем к раку. Именно поэтому часто не направляют пациентов на лечение", — отмечает доктор Колышев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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