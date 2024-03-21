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Инсулин из молока: революция в медицине благодаря генетически модифицированным коровам

Ученые создали корову, которая вырабатывает в своем молоке человеческий инсулин
2:32
Наука

Генетически модифицированная корова произвела в своем молоке белки, необходимые для синтеза человеческого инсулина. Ученые, стоящие за этим экспериментом, питают большие надежды на то, что стадо этого животного сможет решить глобальные проблемы с поставкой инсулина. Новое исследование, опубликованное в журнале Biotechnology Journal, подтверждает это.

Ученые создали корову, которая вырабатывает в своем молоке человеческий инсулин
Фото: wikimapia by Ukko-wc, CC BY-SA 3.0

Если бы такое стадо стало жизнеспособным (хотя, судя по первому случаю, это пока еще далеко), исследователи полагают, что оно могло бы превзойти существующие методы производства инсулина, основанные на генетически модифицированных дрожжах и бактериях.

Инсулин и его важная роль в лечении диабета были открыты еще в 1921 году. В течение многих лет для лечения диабета использовали инсулин, получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота и свиней.

Однако в 1978 году был впервые получен "человеческий" инсулин с использованием белков генно-инженерной бактерии E. coli. Этот метод, наряду с процессами, в которых используются дрожжи, до сих пор остается основным источником медицинского инсулина.

Хотя использование коров для производства человеческого инсулина не ново, новое исследование является первым случаем, когда "человеческий" инсулин был произведен у генетически модифицированного крупного рогатого скота.

Исследовательская группа под руководством ученого-зоотехника Мэтта Уиллера из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне внесла определенный сегмент человеческой ДНК, кодирующий проинсулин (белок, который превращается в инсулин), в ядра клеток 10 коровьих эмбрионов, которые затем были введены в утробу нормальных коров.

Только один из этих генетически модифицированных эмбрионов привел к беременности, что привело к естественному рождению живого трансгенного теленка.

Когда корова достигла зрелости, команда предприняла множество попыток оплодотворить генетически модифицированную корову методами искусственного оплодотворения, экстракорпорального оплодотворения и даже традиционным способом. Ни один из них не привел к успеху, но команда отмечает, что это скорее всего связано с методом создания эмбриона, чем с тем, что он был генетически модифицирован.

В конечном итоге им удалось заставить корову вырабатывать молоко с помощью гормональной индукции, используя неизвестный метод, приписываемый технологу репродукции животных Пьетро Баруселли из Университета Сан-Паулу.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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