Ученые обнаружили две новые бактерии, способные выжить на Марсе

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JPR: новый метод идентификации выявил неизвестные микробы-экстремофилы

1:11
Наука

Группа ученых из различных стран, включая Германию, Францию и Чили, совместно обнаружила два новых вида бактерий, обитающих в экстремальных условиях высокогорных озер Чили, которые напоминают среду раннего Марса. Это открытие было опубликовано в Journal of Proteome Research (JPR).

JPR: новый метод идентификации выявил неизвестные микробы-экстремофилы
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Используя новый метод более точной идентификации микроорганизмов, специалисты смогли раскрыть эту тайну. Они анализировали фрагменты белков, вместо традиционного изучения генетического материала микроорганизмов.

Исследователи начали свою работу, исследуя образцы воды из пяти высокогорных андских озер, расположенных на высоте более 3,7 километра. После культивирования 66 микробов из этих образцов, ученые проанализировали специфические фрагменты белков, называемые пептидами, чтобы создать пептидные шаблоны и найти микроорганизмы с нужными свойствами.

Этот метод позволил специалистам идентифицировать два потенциально новых вида экстремофилов.

Ученые отмечают, что благодаря профилированию белков они смогут не только идентифицировать внеземную жизнь, но и более глубоко изучать биоразнообразие на Земле.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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