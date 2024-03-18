Американские учёные вывели ГМО-корову для получения молока с инсулином

ScienceAlert: в США вывели корову, которая даёт молоко с инсулином

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные вывели генетически модифицированную корову, которая даёт молоко с инсулином, передаёт ScienceAlert со ссылкой на Biotechnology Journal.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Долгие годы с момента начала применения инсулина для лечения диабета его получали из поджелудочной железы крупного рогатого скота и свиней. С 1978-го методами генной инженерии к производству жизненно важного препарата приспособили дрожжи и кишечную палочку.

Трансгенную корову научили вырабатывать инсулин впервые. С этой целью учёные Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне под руководством профессора зоологии Мэтью Уилера вставили в коровью ДНК человеческий ген, кодирующий проинсулин.

Из 10 ГМО-эмбрионов родился один телёнок. Животное выросло, достигло зрелости, но к размножению оказалось неспособно. Поэтому пока эксперимент нельзя признать на 100% успешным.

Лактацию у генномодифицированной коровы вызвали гормональной индукцией. Молока она даёт мало, но анализы показали наличие в нём искомого проинсулина. Более того, там есть и человеческий инсулин, который образовался, видимо, под воздействием ферментов, содержащихся в молоке.

"Наша цель состояла в том, чтобы произвести проинсулин, очистить его до инсулина и продолжить работу. Но корова в основном переработала его сама. Она превращает примерно три к одному проинсулин в биологически активный инсулин", — прокомментировал Уилер.

Ранее уже вывели ГМО-мышей, дающих молоко с инсулином, но ввиду их скромных надоев практической ценности та разработка не имеет. Инсулиновые коровы же должны навсегда решить проблему обеспечения диабетиков жизненно важным для них гормоном, надеется учёный.

"Я мог бы представить себе будущее, в котором стадо в 100 голов, эквивалентное небольшой молочной ферме в Иллинойсе или Висконсине, сможет производить весь инсулин, необходимый стране. А стадо побольше? За год мы могли бы обеспечить весь мир", — заключил он.