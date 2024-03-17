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Бедному Меркурию опять досталось от Солнца: ученые назвали причину полярного сияния на ближайшей к звезде планете

Spaceweather: ударившаяся о Меркурий солнечная вспышка вызвала полярное сияние

1:06
Наука

Планета Меркурий, находящаяся ближе всего к Солнцу, недавно стала свидетелем последствий сильной солнечной вспышки.

Spaceweather: ударившаяся о Меркурий солнечная вспышка вызвала полярное сияние
Фото: Wikipedia by NASA is licensed under Public Domain

Эта вспышка, которая превысила размеры Земли в 40 раз, произошла на скрытой дальней стороне Солнца и сопровождалась выбросом корональной массы (CME) — быстро движущегося облака намагниченной плазмы и излучений. Из-за близости Меркурия к Солнцу он часто подвергается воздействию CME.

Однако Меркурий, не имеющий атмосферы, является уязвимым перед солнечными бурями. Поэтому он полностью подвержен воздействию солнечных выбросов. Когда электроны от CME достигают незащищенной поверхности Меркурия, они замедляются, что приводит к выделению энергии в виде рентгеновских лучей, сообщает Spaceweather.com.

Это выделение энергии приводит к явлению, аналогичному полярным сияниям, однако оно наблюдается в рентгеновском диапазоне. Эти рентгеновские полярные сияния на Меркурии могут быть обнаружены учеными с Земли и предоставляют ценные данные о воздействии солнечных бурь на планеты в нашей солнечной системе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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