Должна знать каждая домохозяйка: ученые назвали настройки стиральной машины, которые продлят срок службы вашей одежды

The Conversation: ученые призвали использовать стиралку в оптимальном режиме

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Дикина в Австралии представили рекомендации, основанные на исследованиях, по эффективному использованию стиральных машин для сохранения качества и продления срока службы одежды.

Фото: Wikipedia by Nik MacMillan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Они подчеркивают, что ежедневное использование стиральных машин в домашних условиях приводит к огромному потреблению воды, эквивалентному объему 21 000 олимпийских бассейнов, и важно использовать машины с учетом оптимальных настроек, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду и сохранить состояние одежды.

Исследователи отмечают, что ключевыми факторами, влияющими на сохранность одежды при стирке, являются тип стиральной машины, цикл стирки, выбор моющих средств, температура, время, а также тип ткани и структура пряжи. Они рекомендуют использовать короткие низкотемпературные программы для ежедневной стирки, сохраняя более интенсивные или высокотемпературные программы для особых случаев, например, при удалении пятен или дезинфекции. Важно также учитывать особенности ткани, поскольку некоторые материалы, такие как трикотаж или шерсть, более подвержены износу и потере волокон, сообщает The Conversation.

Специалисты советуют избегать излишнего использования химических средств, так как их избыток может негативно сказаться на качестве и структуре тканей. Для более деликатных тканей рекомендуется стирать их реже или даже вручную, чтобы предотвратить излишнее трение и потерю волокон, что позволит продлить срок их службы.