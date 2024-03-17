Наконец-то их поймали: ученым удалось зафиксировать еле заметные экзотические частицы тау-нейтрино под антарктическим льдом

С помощью специальных детекторов, расположенных под антарктическим льдом, ученым удалось обнаружить тау-нейтрино — экзотические частицы, не имеющие заряда и обладающие крайне малой массой. Это важное научное открытие было сделано благодаря работе обсерватории IceCube, расположенной на глубине полутора километров подо льдом.
Хотя количество обнаруженных частиц составило всего семь штук, этот результат считается значительным прорывом в понимании космических процессов. Тау-нейтрино, будучи почти безмассовыми и не обладая зарядом, перемещаются через космическое пространство практически со скоростью света. Их обнаружение представляет огромную сложность из-за их слабого взаимодействия с другими частицами, в результате чего они "проскальзывают" сквозь материю практически незамеченными, сообщает Science XXI.
Обсерватория IceCube специализируется на поиске и изучении таких нейтрино. Проходя через глубокий лед, тау-нейтрино излучают тонкое синее свечение, которое может быть засечено сверхчувствительной аппаратурой. Этот метод позволяет ученым регистрировать даже самые редкие и маловесные частицы, что открывает новые возможности для изучения космических процессов и строительства более полной картины Вселенной.
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