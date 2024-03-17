Наконец-то их поймали: ученым удалось зафиксировать еле заметные экзотические частицы тау-нейтрино под антарктическим льдом

Science XXI: ученым удалось обнаружить тау-нейтрино под антарктическим льдом

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

С помощью специальных детекторов, расположенных под антарктическим льдом, ученым удалось обнаружить тау-нейтрино — экзотические частицы, не имеющие заряда и обладающие крайне малой массой. Это важное научное открытие было сделано благодаря работе обсерватории IceCube, расположенной на глубине полутора километров подо льдом.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя количество обнаруженных частиц составило всего семь штук, этот результат считается значительным прорывом в понимании космических процессов. Тау-нейтрино, будучи почти безмассовыми и не обладая зарядом, перемещаются через космическое пространство практически со скоростью света. Их обнаружение представляет огромную сложность из-за их слабого взаимодействия с другими частицами, в результате чего они "проскальзывают" сквозь материю практически незамеченными, сообщает Science XXI.

Обсерватория IceCube специализируется на поиске и изучении таких нейтрино. Проходя через глубокий лед, тау-нейтрино излучают тонкое синее свечение, которое может быть засечено сверхчувствительной аппаратурой. Этот метод позволяет ученым регистрировать даже самые редкие и маловесные частицы, что открывает новые возможности для изучения космических процессов и строительства более полной картины Вселенной.