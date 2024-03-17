Три этапа на пути к прямохождению: ученые раскрыли стадии эволюции приматов, обусловленные внешними факторами

Исследование, проведенное китайскими учеными из Китайской академии наук в Пекине, было направлено на изучение строения внутреннего уха вымершего примата рода Lufengpithecus.
Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Для этого использовались современные методы анализа, включая 3D-мультимасштабирование и мультимодальную визуализацию, чтобы детально изучить форму и размеры полукружных каналов, сообщает The Innovation.
Результаты исследования были сравнены с аналогичными данными о строении внутреннего уха как у других ископаемых, так и у современных обезьян. Этот подход позволил ученым выявить три основных этапа эволюции прямохождения у приматов:
На первом этапе эволюции приматы, подобно современным азиатским гиббонам, в основном передвигались, ползая и скача по деревьям. Этот способ передвижения был характерен для ранних обезьян.
Второй этап отличался более сложными приемами движения, когда более поздние приматы, общие предки обезьян и людей, уже использовали все четыре конечности более ловко и разнообразно. Это позволяло им лучше адаптироваться к различным условиям окружающей среды.
На третьем этапе произошло развитие человеческого прямохождения. Это значительное отличие от предыдущих этапов, так как человеческое прямохождение было связано с использованием только двух нижних конечностей для передвижения, что дало человеку значительные преимущества в мире открытых пространств.
Это исследование важно, так как оно позволяет более глубоко понять процесс эволюции прямохождения у приматов и его связь с изменениями в их анатомии и окружающей среде.
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