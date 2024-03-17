После этой физической активности вы станете злее: ученые обнаружили негативное влияние бега трусцой на психику человека

Исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо (США), выявило, что бег трусцой может увеличить чувство гнева и агрессии у людей.
Для этого был проведен мета-анализ 103 исследований, включающих более чем 10 тысяч участников. Результаты показали, что бег трусцой, хотя и считается популярным способом физической активности, может иметь негативное воздействие на эмоциональное состояние.
Исследователи предполагают, что механизм, лежащий в основе этого явления, связан с повторяющимися и монотонными движениями, которые могут привести к скуке и утомлению. Кроме того, некоторые участники могут почувствовать потерю контроля во время бега трусцой, что может вызвать чувство гнева и раздражения, сообщает DailyMail.
В отличие от этого, другие формы физической активности, такие как аэробные упражнения, игры с мячом, йога и медитация, оказывают успокаивающий эффект на организм. Эти виды активности способствуют снижению физиологического возбуждения и уровня стресса, что в свою очередь может снизить вероятность проявления гнева и агрессии.
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