После этой физической активности вы станете злее: ученые обнаружили негативное влияние бега трусцой на психику человека

DailyMail: бег трусцой может стать причиной гнева и раздражения

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо (США), выявило, что бег трусцой может увеличить чувство гнева и агрессии у людей.

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Для этого был проведен мета-анализ 103 исследований, включающих более чем 10 тысяч участников. Результаты показали, что бег трусцой, хотя и считается популярным способом физической активности, может иметь негативное воздействие на эмоциональное состояние.

Исследователи предполагают, что механизм, лежащий в основе этого явления, связан с повторяющимися и монотонными движениями, которые могут привести к скуке и утомлению. Кроме того, некоторые участники могут почувствовать потерю контроля во время бега трусцой, что может вызвать чувство гнева и раздражения, сообщает DailyMail.

В отличие от этого, другие формы физической активности, такие как аэробные упражнения, игры с мячом, йога и медитация, оказывают успокаивающий эффект на организм. Эти виды активности способствуют снижению физиологического возбуждения и уровня стресса, что в свою очередь может снизить вероятность проявления гнева и агрессии.