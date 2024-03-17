Память человека не перестает удивлять: ученые назвали категорию событий, которые человек запоминает лучше других

Ученые США обнаружили, что негативные события человек запоминает лучше других

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования, проведенные учеными из Института передовых наук и технологий Бекмана, представляют новые данные о функционировании человеческой памяти. Их работы показывают, что память имеет склонность сохранять события, произошедшие в периоды сильного эмоционального напряжения, с особой яркостью и на более продолжительный срок.

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Установлено, что негативные эмоции, такие как стресс или тревога, могут улучшить способность мозга к запоминанию и воспроизведению событий. Это объясняет, почему люди часто особенно ясно помнят травматические события в своей жизни. Подобные воспоминания оказываются закрепленными в памяти сильнее и дольше.

Кроме того, исследователи обнаружили, что нейтральные события менее эффективно запоминаются. Такие наблюдения подчеркивают тенденцию памяти к сохранению эмоционально значимых событий и снижению значимости нейтральных воспоминаний, сообщает "Доктор Питер".

Эти результаты имеют важное значение для понимания влияния эмоций на работу памяти и могут быть использованы в практическом смысле для разработки новых методов лечения психологических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).