У животных лопнут барабанные перепонки: названы возможные последствия полного исчезновения кислорода из атмосфера Земли

Кислород играет ключевую роль в поддержании жизни на Земле, составляя примерно 21% объема атмосферы. Его отсутствие нанесет непоправимый ущерб окружающей среде и всем формам жизни на планете.
Без кислорода исчезнет озоновый слой, что приведет к серьезным последствиям, таким как мгновенные солнечные ожоги для людей, находящихся на открытом воздухе. Кроме того, отсутствие кислорода приведет к резкому и болезненному оглохновению живых существ, так как изменится атмосферное давление, что приведет к разрыву барабанной перепонки.
Дополнительно, отсутствие кислорода приведет к полному погружению мира во тьму, так как кислород рассеивает солнечные лучи. Это приведет к серьезным авариям и катастрофам, таким как остановка двигателей внутреннего сгорания, падение самолетов и разрушение бетонных зданий, сообщает "Вокруг Света".
Положительной стороной будет то, что пожары погаснут, так как огонь требует кислорода для горения. Однако, вернувшийся кислород может вызвать вспыхивание пламени и возобновление пожаров.
Таким образом, кислород играет критическую роль в поддержании жизни на Земле, и его отсутствие приведет к катастрофическим последствиям для всех живых организмов и окружающей среды.
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