У животных лопнут барабанные перепонки: названы возможные последствия полного исчезновения кислорода из атмосфера Земли

Вокруг Света: исчезновение кислорода на Земле приведет к авариям и катастрофам

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Кислород играет ключевую роль в поддержании жизни на Земле, составляя примерно 21% объема атмосферы. Его отсутствие нанесет непоправимый ущерб окружающей среде и всем формам жизни на планете.

Фото: View from above by US Air Force is licensed under Public Domain

Без кислорода исчезнет озоновый слой, что приведет к серьезным последствиям, таким как мгновенные солнечные ожоги для людей, находящихся на открытом воздухе. Кроме того, отсутствие кислорода приведет к резкому и болезненному оглохновению живых существ, так как изменится атмосферное давление, что приведет к разрыву барабанной перепонки.

Дополнительно, отсутствие кислорода приведет к полному погружению мира во тьму, так как кислород рассеивает солнечные лучи. Это приведет к серьезным авариям и катастрофам, таким как остановка двигателей внутреннего сгорания, падение самолетов и разрушение бетонных зданий, сообщает "Вокруг Света".

Положительной стороной будет то, что пожары погаснут, так как огонь требует кислорода для горения. Однако, вернувшийся кислород может вызвать вспыхивание пламени и возобновление пожаров.

Таким образом, кислород играет критическую роль в поддержании жизни на Земле, и его отсутствие приведет к катастрофическим последствиям для всех живых организмов и окружающей среды.