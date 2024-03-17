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Шрамы от акул и необычные условия обитания: ученые обнаружили новою популяцию касаток у берегов Калифорнии и Орегона

Канадские ученые обнаружили новую популяцию касаток у берегов Калифорнии

1:36
Наука

Исследование, проведенное Университетом Британской Колумбии (UBC), обнаружило на берегах Калифорнии и Орегона потенциально новую популяцию касаток, состоящую из 49 особей.

Канадские ученые обнаружили новую популяцию касаток у берегов Калифорнии
Фото: UK5A5006 by Maarten Visser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти касатки проявляют необычное охотничье поведение, атакуя крупных морских млекопитающих, включая кашалотов и морских черепах, в открытых водах океана. Это поведение отличается от того, что наблюдается у типичных прибрежных касаток.

Несмотря на предыдущие встречи с такими касатками, их не удалось соотнести с какой-либо известной популяцией по фотографиям или описаниям. Эта особенность, вместе с значительным числом встреч (49 особей за девять лет с 1997 по 2021 год), побудили исследователей предположить, что они могут представлять собой новую группу.

Одним из ключевых доказательств этого являются характерные шрамы на касатках, которые могут быть следами атак акул, представителей глубинного морского мира. Это указывает на то, что эти касатки предпочитают обитать в открытых водах океана, далеко от береговых территорий, где обычно обитают известные популяции, сообщает Ferra.Ru.

Помимо этого, эти касатки также имеют физические отличия от известных экотипов, такие как форма спинного плавника и уникальные рисунки на спине.

Исследователи активно собирают данные, включая акустические записи и образцы ДНК, чтобы получить дополнительную информацию о поведении, генетике и структуре этой потенциально новой популяции касаток.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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