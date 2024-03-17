Инопланетная жизнь на ледяных спутниках Сатурна: NASA планирует отправить дрон для поиска внеземных организмов

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NASA собирается отправить дрон для поиска жизни на ледяных спутниках Сатурна

1:13
Наука

На основе тестирования на Земле, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разрабатывает инновационного змееподобного дрона для поиска жизни на ледяных спутниках Сатурна, особенно на Энцеладе.

NASA собирается отправить дрон для поиска жизни на ледяных спутниках Сатурна
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Энцелад привлекает внимание астробиологов из-за предполагаемого наличия подземных океанов, что делает его потенциально жизнеспособным местом в Солнечной системе.

Роботическая платформа EELS (Exploration for Extraterrestrial Life Seeker) представляет собой гибкого дрона, способного исследовать как надземные, так и подземные объекты. Он успешно прошел серию испытаний в различных условиях на Земле, включая ледяные массивы, песчаные территории и снежные покровы, симулирующие марсианскую поверхность, сообщает Enteresting Engeneering.

Однако, несмотря на достижения, исследователи продолжают работу над улучшением автономности и подвижности робота. Особое внимание уделяется способности адаптироваться к переменному рельефу и условиям окружающей среды. Дополнительные усилия требуются для интеграции компонентов в единую роботизированную систему, способную безопасно выполнять миссию от посадочного модуля до подледного океана.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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