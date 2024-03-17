Инопланетная жизнь на ледяных спутниках Сатурна: NASA планирует отправить дрон для поиска внеземных организмов

На основе тестирования на Земле, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разрабатывает инновационного змееподобного дрона для поиска жизни на ледяных спутниках Сатурна, особенно на Энцеладе.
Энцелад привлекает внимание астробиологов из-за предполагаемого наличия подземных океанов, что делает его потенциально жизнеспособным местом в Солнечной системе.
Роботическая платформа EELS (Exploration for Extraterrestrial Life Seeker) представляет собой гибкого дрона, способного исследовать как надземные, так и подземные объекты. Он успешно прошел серию испытаний в различных условиях на Земле, включая ледяные массивы, песчаные территории и снежные покровы, симулирующие марсианскую поверхность, сообщает Enteresting Engeneering.
Однако, несмотря на достижения, исследователи продолжают работу над улучшением автономности и подвижности робота. Особое внимание уделяется способности адаптироваться к переменному рельефу и условиям окружающей среды. Дополнительные усилия требуются для интеграции компонентов в единую роботизированную систему, способную безопасно выполнять миссию от посадочного модуля до подледного океана.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.