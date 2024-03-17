Инопланетная жизнь на ледяных спутниках Сатурна: NASA планирует отправить дрон для поиска внеземных организмов

NASA собирается отправить дрон для поиска жизни на ледяных спутниках Сатурна

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

На основе тестирования на Земле, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разрабатывает инновационного змееподобного дрона для поиска жизни на ледяных спутниках Сатурна, особенно на Энцеладе.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Энцелад привлекает внимание астробиологов из-за предполагаемого наличия подземных океанов, что делает его потенциально жизнеспособным местом в Солнечной системе.

Роботическая платформа EELS (Exploration for Extraterrestrial Life Seeker) представляет собой гибкого дрона, способного исследовать как надземные, так и подземные объекты. Он успешно прошел серию испытаний в различных условиях на Земле, включая ледяные массивы, песчаные территории и снежные покровы, симулирующие марсианскую поверхность, сообщает Enteresting Engeneering.

Однако, несмотря на достижения, исследователи продолжают работу над улучшением автономности и подвижности робота. Особое внимание уделяется способности адаптироваться к переменному рельефу и условиям окружающей среды. Дополнительные усилия требуются для интеграции компонентов в единую роботизированную систему, способную безопасно выполнять миссию от посадочного модуля до подледного океана.