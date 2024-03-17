Вся рыба пропала из мирового океана: о том, что случится в таком случае, рассказал доцент кафедры биологических наук

Доцент кафедры биологических наук Университета Райса Кори Эванс в своей статье, опубликованной в The Conversation, представил гипотезу о том, какие последствия могли бы возникнуть в результате исчезновения рыб из океана.
Первоначально, Эванс обратил внимание на то, что рыбы выполняют двойственную роль: они и сами охотятся на других организмов, и могут стать добычей для других хищников, включая людей. Они также являются ключевыми участниками пищевых цепей, влияя на баланс в морских экосистемах.
Далее, ученый поднял важный аспект влияния рыб на окружающую среду. Некоторые виды рыб контролируют рост водорослей, предотвращая их излишнее разрастание и защищая таким образом коралловые рифы от уничтожения. Кроме того, фекалии определенных видов рыб, таких как рыбы-попугаи, оказываются питательным источником для растений, включая кораллы.
Кори Эванс подводит итог, отмечая, что рыбы играют критическую роль в сохранении богатства и красоты океана. Их исчезновение привело бы к серьезным изменениям в морских экосистемах, угрожая не только биологическому разнообразию, но и привычному облику нашей планеты, включая потерю прекрасных пляжей, недостаток пищи и уменьшение численности морских видов.
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