Наконец-то тайна раскрыта: найдено смешное объяснение таинственного сейсмического сигнала, зафиксированного на острове Манус в 2014 году

Ученые США назвали грузовик причиной сейсмического сигнала на острове Манус

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В течение восьми лет научное сообщество стремилось разгадать загадку таинственного сейсмического сигнала, зафиксированного на острове Манус в январе 2014 года.

Фото: Wikipedia by Sadalmelik is licensed under Public Domain

Первоначально считалось, что это событие связано с неизвестным космическим объектом, что подтверждали даже обнаруженные останки предполагаемого метеорита. Однако, после длительного периода анализа данных сейсмических карт и тщательного изучения показаний, учёные из университета Джонса Хопкинса пришли к убеждению, что источником сигнала был проезжающий мимо сейсмометра тяжёлый грузовик, сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе исследования выяснилось, что сигнал совпадал с движением дороги рядом с лабораторией, а его характерные особенности больше напоминали звуки, порождаемые проезжающими грузовиками, чем характеристики метеоритов.

Глава исследовательской группы подчеркнул, что сигнал менял направление в точном соответствии с движением транспорта, а характерные признаки метеорита на самом деле не наблюдались.