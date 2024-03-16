Наконец-то тайна раскрыта: найдено смешное объяснение таинственного сейсмического сигнала, зафиксированного на острове Манус в 2014 году

В течение восьми лет научное сообщество стремилось разгадать загадку таинственного сейсмического сигнала, зафиксированного на острове Манус в январе 2014 года.
Первоначально считалось, что это событие связано с неизвестным космическим объектом, что подтверждали даже обнаруженные останки предполагаемого метеорита. Однако, после длительного периода анализа данных сейсмических карт и тщательного изучения показаний, учёные из университета Джонса Хопкинса пришли к убеждению, что источником сигнала был проезжающий мимо сейсмометра тяжёлый грузовик, сообщает Telegram-канал Baza.
В ходе исследования выяснилось, что сигнал совпадал с движением дороги рядом с лабораторией, а его характерные особенности больше напоминали звуки, порождаемые проезжающими грузовиками, чем характеристики метеоритов.
Глава исследовательской группы подчеркнул, что сигнал менял направление в точном соответствии с движением транспорта, а характерные признаки метеорита на самом деле не наблюдались.
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