Эти морские моллюски поразили ученых расположением своих глаз: новое исследование раскрыло правду об эволюционных особенностях этого существа

Science: предки хитонов развивали глаза в четырех отдельных направлениях

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Хитоны, небольшие морские моллюски с сегментированной раковиной, обладают удивительными глазами, не похожими на глаза других существ в животном мире. Эти глаза, известные как оцеллы, состоят из тысяч луковичных линз, состоящих из минерала под названием арагонит.

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Несмотря на свой маленький размер и кажущуюся примитивность, эти органы чувств, как считается, способны к настоящему зрению, позволяя хитонам различать формы и свет.

Интересно, что у хитонов существует два основных типа зрительных систем: линзовидные глаза, встроенные в раковину, и более простые глазные точки, разбросанные по поверхности раковины. Первые по своей работе напоминают отдельные пиксели, образующие зрительный датчик, распределенный по панцирю хитона, подобно сложным глазам насекомых или креветок-богомолов, сообщает Science.

В недавнем исследовании, посвященном эволюционному происхождению этих разных зрительных систем, было сделано удивительное открытие: предки хитонов независимо друг от друга развивали глаза в четырех отдельных случаях. Такая эволюционная проворность свидетельствует об адаптивности этих обитающих в скалах существ.

Исследователи сравнили окаменелости и проанализировали образцы ДНК, чтобы восстановить эволюционное древо хитонов, и выяснили, что две зрительные системы развивались дважды и в быстрой последовательности.

Особенно интригует тот факт, что схожие зрительные структуры возникли у дальних родственников хитонов, разделенных миллионами лет.

Количество щелей зрительного нерва в раковинах хитонов, по-видимому, коррелирует со сложностью их зрительных систем. Виды с меньшим количеством щелей, как правило, развивали меньше, но более сложные глаза раковины, в то время как виды с большим количеством щелей развивали многочисленные, но более простые глазные точки.

Понимание эволюционной истории и экологических факторов, повлиявших на повторяющуюся эволюцию этих зрительных структур, проливает свет на механизмы, лежащие в основе адаптации и диверсификации хитонов.