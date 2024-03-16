Он долгое время скрывался от глаз ученых: на Марсе был обнаружен огромный вулкан, открывающий перспективы поиска древней жизни

Science Alert: на Марсе обнаружен достигающий высоты 9000 метров древний вулкан

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда под руководством ученого-планетолога Паскаля Ли совершила революционное открытие на Марсе, обнаружив древний вулкан, скрытый под областью, известной как Noctis Labyrinthus.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Изначально команда исследовала свидетельства древнего ледника на изрезанном шрамами рельефе Марса. Однако при ближайшем рассмотрении они поняли, что наткнулись на огромный древний вулкан, который оставался незамеченным в течение десятилетий из-за обширной эрозии, скрывавшей его истинную природу.

Названный Noctis Mons, этот колоссальный вулкан достигает впечатляющей высоты более 9 000 метров, а его основание простирается на 250 километров, что делает его седьмым по высоте объектом на Марсе. Несмотря на его сильно эродированный вид, различные особенности, такие как обрушившаяся кальдера и вулканические отложения, разбросанные по окрестностям, служат явным доказательством его вулканического происхождения, сообщает Science Alert.

Особый интерес представляют похожие на волдыри насыпи, обнаруженные у основания одной из сторон вулкана, которые исследователи интерпретировали как бескорневые конусы, свидетельствующие о взаимодействии лавы и ледникового льда. Эта находка позволяет предположить, что под Ноктис Лабиринтус может находиться лед, сохранившийся под слоем вулканической породы.

Ученые считают, что долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом делает этот объект идеальным местом для астробиологических исследований и поиска признаков древней жизни на Марсе. Кроме того, относительно теплый экваториальный регион Марса, где находится Noctis Mons, делает его привлекательным для будущих роботизированных и человеческих исследовательских миссий.