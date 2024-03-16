Он долгое время скрывался от глаз ученых: на Марсе был обнаружен огромный вулкан, открывающий перспективы поиска древней жизни

Команда под руководством ученого-планетолога Паскаля Ли совершила революционное открытие на Марсе, обнаружив древний вулкан, скрытый под областью, известной как Noctis Labyrinthus.
Изначально команда исследовала свидетельства древнего ледника на изрезанном шрамами рельефе Марса. Однако при ближайшем рассмотрении они поняли, что наткнулись на огромный древний вулкан, который оставался незамеченным в течение десятилетий из-за обширной эрозии, скрывавшей его истинную природу.
Названный Noctis Mons, этот колоссальный вулкан достигает впечатляющей высоты более 9 000 метров, а его основание простирается на 250 километров, что делает его седьмым по высоте объектом на Марсе. Несмотря на его сильно эродированный вид, различные особенности, такие как обрушившаяся кальдера и вулканические отложения, разбросанные по окрестностям, служат явным доказательством его вулканического происхождения, сообщает Science Alert.
Особый интерес представляют похожие на волдыри насыпи, обнаруженные у основания одной из сторон вулкана, которые исследователи интерпретировали как бескорневые конусы, свидетельствующие о взаимодействии лавы и ледникового льда. Эта находка позволяет предположить, что под Ноктис Лабиринтус может находиться лед, сохранившийся под слоем вулканической породы.
Ученые считают, что долгая история взаимодействия тепла с водой и льдом делает этот объект идеальным местом для астробиологических исследований и поиска признаков древней жизни на Марсе. Кроме того, относительно теплый экваториальный регион Марса, где находится Noctis Mons, делает его привлекательным для будущих роботизированных и человеческих исследовательских миссий.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.