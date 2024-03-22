Колонизация Луны по прихотям бизнеса: спутник Земли станет полигоном для добычи полезных ископаемых

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Interlune объявила о разработке технологии добычи ресурсов с Луны

1:27
Наука

Компания Interlune, основанная бывшими руководителями Blue Origin и астронавтом "Аполлона", объявила о запуске работ по разработке технологии сбора и доставки материалов с Луны. Это направление стало основным в их стратегии, и они намерены использовать эти возможности для дальнейшего прогресса проекта.

Interlune объявила о разработке технологии добычи ресурсов с Луны
Фото: commons.wikimedia.org by Флойд Дэвидсон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По информации из The Washington Post, ключевым интересом компании является гелий-3 — стабильный изотоп с уникальными свойствами, который имеет потенциал применения в различных областях, включая термоядерные реакторы и квантовые вычисления.

На Земле этот ресурс крайне редок, но ученые отмечают, что запасы на Луне огромны, что делает ее потенциально важным источником энергии и материалов для будущих космических миссий.

Interlune уже несколько лет занимается разработкой технологии добычи гелия-3 и других ресурсов на Луне, укрепляя свои позиции на рынке космической индустрии. Этот шаг отражает общий тренд сотрудничества между частными компаниями и НАСА в создании устойчивого присутствия человечества на Луне и за ее пределами.

Ранее в этом году несколько коммерческих космических кораблей предприняли попытки посадки на Луну в рамках программы НАСА, что свидетельствует о растущем интересе к исследованию и использованию лунных ресурсов для будущих космических миссий.

В этой связи проекты, такие как Interlune, становятся ключевыми участниками в формировании будущего космического развития.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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