Ими не только стреляли по противнику: археологи назвали необычные способы применения "огненных припасов" Новосибирского Приобья

Российские археологи завершили исследование "огненных припасов" Новосибирского Приобья

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Российские археологи завершили исследование "огненных припасов" Новосибирского Приобья, относящихся к началу XVIII века.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Этот артиллерийский ресурс состоял из ядер, обнаруженных в острогах различных укрепленных пунктов, включая Чаусский, Умревинский, Уртамский и Бердский. Интересно, что данные о наличии таких запасов не фиксировались в письменных источниках того времени, и лишь благодаря археологическим раскопкам удалось подтвердить их существование.

Особенно значительное количество разнокалиберных ядер было обнаружено в Умревинском остроге, что указывает на наличие нескольких пушек в этом оборонительном сооружении. Это свидетельствует о том, что укрепленные пункты в данном регионе действительно обладали артиллерийским вооружением, сообщает "Вокруг Света".

Кроме того, анализ распределения найденных ядер показывает, что лишь часть из них была обнаружена непосредственно рядом с укрепленными пунктами, в то время как другие обнаружены в их окрестностях или даже далеко за их пределами.

Это может указывать на различные способы использования этих орудий: помимо артиллерийских припасов, они могли использоваться для прочистки печных труб, как рыболовные грузила или даже как часть снаряжения при промывке золота в лотках. Такие выводы делаются на основе анализа мест находок, включая не только укрепленные пункты, но и другие места в регионе Новосибирского Приобья.