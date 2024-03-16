Деньги сделали их черствыми: американские ученые сравнили уровень сочувствия тех, кто родился в богатстве, и тех, кто его достиг сам

Ученые США обнаружили, что рожденные в богатстве люди склонны сочувствовать бедным

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное психологами из Калифорнийского университета, проливает свет на важный аспект восприятия сочувствия и поддержки бедных в обществе.

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В противоречии с общепринятой предположительной логикой, результаты показывают, что люди, вышедшие из нищеты и достигшие богатства своими усилиями, чаще проявляют меньше сочувствия к бедным, чем те, кто родился в обеспеченных семьях.

Исследование включало почти 2500 добровольцев и несколько серий опросов. Первые два исследования опросили участников о том, кто, по их мнению, обладает большим сочувствием и пониманием по отношению к бедным: те, кто сам пережил нищету, или те, кто всегда жил в обеспечении. Большинство участников предположило, что сочувствие и понимание можно ожидать от бывших нищих, сообщает Social Psychological and Personality Science.

Вторая серия исследований позволила углубить понимание этой динамики. Богатых людей, которые смогли подняться в обществе, характеризовали как склонных к убеждению, что социальный подъем доступен каждому и не требует значительных усилий. Эти люди часто смотрят на тех, кто не смог добиться успеха, с презрением и не проявляют к ним особого сочувствия. В отличие от них, люди с высоким социальным статусом, которые не пережили нищету, чаще проявляют понимание и сочувствие к бедным.

Таким образом, исследование подчеркивает важность пересмотра стереотипов о том, кто способен лучше понять и помочь бедным в обществе.