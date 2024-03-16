Этот сделали вовсе не европейцы: назван народ, который первым открыл существование динозавров в прошлом

GSP: первыми останки динозавров обнаружили жители Африки

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Университетов Витватерсранда и Нельсона Манделы (ЮАР) представила новые данные, указывающие на то, что первые динозавры были обнаружены жителями Африканского континента задолго до британских ученых.

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Их анализ основывается на находке кости Массоспондила, которая была обнаружена и сохранена человеком в пещере более чем за 500 лет до научного описания динозавров Робертом Плотом.

Традиционное приписывание открытия первых динозавров европейским ученым, начиная с XVII века, пересматривается на основе этих новых данных. Оказывается, что африканцы демонстрировали интерес к окаменелостям динозавров задолго до этого времени. На континенте до сих пор существует множество геологических обнажений, где окаменелости были доступны без современных методов раскопок, сообщает Geological Society Publications.

Авторы также отмечают, что чаще всего ученые обнаруживали окаменелости не самостоятельно, а благодаря подсказкам африканских гидов и местных жителей. Это подтверждается находками, такими как динозавр Джобария в Нигере и Жираффатитан в Танзании.

Исследователи подчеркивают, что до появления палеонтологии окаменелости динозавров часто интерпретировались как принадлежащие мифическим существам, таким как драконы.