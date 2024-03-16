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Поставил экспертов в тупик: в Англии археологи-любители обнаружили покрытый золотом артефакт неизвестного назначения

В Англии археологи обнаружили серебряный артефакт неизвестного назначения

1:43
Наука

В графстве Норфолк, на востоке Англии, группа археологов-любителей обнаружила маленький артефакт, изначально считавшийся несущественным.

В Англии археологи обнаружили серебряный артефакт неизвестного назначения
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако после детального анализа экспертами программы "Портативные древности" выяснилось, что это ценный объект, изготовленный около 1200 лет назад с использованием драгоценных материалов и высокого мастерства.

Артефакт имеет размеры всего 1,9 сантиметра в диаметре и напоминает смятый наперсток или металлическую "шапочку". Он сделан из серебра и покрыт золотом, с изящными узорами и изображением лошади. Голова лошади вырезана очень тонко и окрашена в коричневый цвет, контрастирующий с золотом, сообщает Smithsonian Magazine.

Исследование показало, что мастер, возможно, использовал ртуть, привезенную из Испании, и золотой порошок для создания золотистой жидкости, с помощью которой покрыл артефакт. Это подтверждается сходством узоров с известными рукописными книгами того времени, такими как Келлская книга и Евангелие из Линдисфарна.

Хелен Гик, британский археолог, подчеркнула, что это крошечное произведение искусства выполнено с таким же вниманием к деталям, как и книги или ювелирные изделия того времени. Это свидетельствует о том, что мастер был высокоодаренным и, вероятно, создавал множество подобных произведений.

Сам по себе артефакт вызывает интерес ученых, так как его конкретное назначение остается загадкой. Возможно, это был личный предмет, хранившийся как семейное сокровище, или имел религиозное значение. Несмотря на загадку, артефакт уже признан ценным, и местный музей заинтересован в его приобретении.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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