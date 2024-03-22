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Психологи выяснили, почему люди часто склонны обвинять пострадавших

2:28
Наука

В течение продолжительного времени психологи объясняли возникновение такой установки как склонность людей винить самих пострадавших в их бедах. Однако сейчас этот подход изменился, по результатам нового исследования, проведенного американскими и французскими учеными, была выявлена другая мотивация.

Согласно сообщению журнала "Evolution and Human Behavior", когда человек становится жертвой какого-то чрезвычайного происшествия или попадает в тяжелые жизненные обстоятельства, часто его положение ухудшается из-за отношения окружающих. Часто встречается мнение, что "сами виноваты". Этот феномен хорошо известен, например, в случае изнасилования женщин.

Специалисты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Института политических исследований в Париже решили разобраться в причинах такого отношения. Исследователи пришли к выводу, что основная причина заключается в попытке найти "уважительное обоснование" для того, чтобы не помогать жертве.

Для проверки этой гипотезы ученые провели эксперимент, в рамках которого участникам предлагалось жертвовать деньги героям вымышленных новостей о несчастных случаях. Например, одна из историй предполагала, что человек попал в аварию из-за того, что писал сообщения за рулем.

Участники должны были решить, насколько они готовы помочь пострадавшему, а также выразить свое отношение к ситуации и оценить степень виновности пострадавшего. Общее количество раундов составило шесть, в некоторых из них предлагалось пожертвовать герою новости до 60 центов.

Ученые проанализировали, как количество пожертвованных денег одним участником коррелирует с его оценкой пострадавшего. Оказалось, что сумма пожертвований четко соотносилась с оценкой: чем больше недостатков респонденты отмечали у пострадавшего, тем меньше денег они готовы были жертвовать.

Были случаи, когда помощь была отказана вовсе с мотивацией "он не заслуживает".

Интересно, что в 1960-е годы психологи считали осуждение пострадавших следствием веры в справедливость мира: плохое случается только с плохими людьми. Однако жизненный опыт часто свидетельствует об обратном...

Выводы нового исследования указывают на то, что жертвы изначально не заслуживают несчастий, но те, кто принимает решение их оценивать, ищут конкретные недостатки в каждом человеке в предложенных обстоятельствах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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