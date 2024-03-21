Новая эра в биологии: как фермент РНК открывает двери к пониманию происхождения жизни

Учёные США ещё на шаг подошли к созданию искусственной жизни

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из The Salk Institute (США) представили работу, опубликованную на портале PNAS, которая раскрывает деятельность фермента РНК, способного точно воспроизводить другие функциональные цепи РНК.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Эволюция процесса предполагает изменения в генетическом материале, которые передаются потомству. Ранее считалось, что ДНК, как основной носитель генетической информации, играет ключевую роль в этом процессе.

Однако новые исследования показывают, что РНК, несмотря на свою менее стабильную природу, обладает уникальными свойствами, которые могут сыграть важную роль в эволюции.

Фермент РНК, обнаруженный в этом исследовании, обладает удивительной способностью точно копировать другие цепи РНК и даже создавать новые варианты молекулы со временем. Эти открытия подтверждают возможность существования примитивных форм жизни, базирующихся на РНК, и открывают новые горизонты для лабораторных экспериментов, направленных на понимание процесса зарождения жизни.

Это исследование приближает нас к пониманию происхождения жизни на Земле и в других местах. Открытия в области РНК могут раскрыть ключевую роль простых молекул в превращении в сложные и разнообразные формы жизни, которые мы видим сегодня.

Ученые также подчеркивают важность точности репликации для обеспечения возможности эволюции. Новый фермент РНК дает возможность копировать цепи РНК с высокой точностью, что критически важно для сохранения генетической информации и дальнейшего развития жизни.

Проведение лабораторных экспериментов, имитирующих примитивные условия, в которых возможно появление жизни, позволяет ученым изучать процессы эволюции на молекулярном уровне.

Благодаря этим исследованиям ученые надеются создать условия для возникновения автономной жизни на основе РНК в лабораторных условиях в ближайшем будущем.