Забудьте про кофеин: новое исследование раскрывает оптимальное время для энергии и хорошего настроения

Названо самое лучшее и худшее время суток для организма

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты в области сомнологии из Мичиганского университета провели исследование, определив, когда в течение дня человеческий организм наиболее уязвим и настроение ухудшается, а также был выявлен наилучший промежуток времени.

Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно публикации в журнале PLOS Digital Health, исследование показало, что период с пяти до шести утра характеризуется наихудшим качеством сна, поскольку именно в этот промежуток времени отмечается наибольший спад настроения. Эти выводы были подтверждены данными датчиков, установленных на добровольцах.

С другой стороны, наивысшая точка настроения приходится на 17 часов. Ученые связывают это с циркадными ритмами, которые функционируют независимо от состояния сна или бодрствования человека.

Тем не менее, качество и продолжительность сна оказывают влияние на общее состояние и настроение человека, что может улучшить или ухудшить ход биологических часов.

Излишняя активность и продолжительное бодрствование, согласно исследованию, могут привести к ухудшению настроения.