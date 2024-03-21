Революционный метод безопасной стоматологической анестезии: ученые изменили всё, что вы знали

Посещение стоматолога часто ассоциируется с неприятными ощущениями, а иногда и с возникновением осложнений. Ученые долго работали над тем, чтобы сделать стоматологическую анестезию более эффективной и безопасной. Российские специалисты предложили новый подход к этой проблеме.
Традиционно мандибулярная анестезия используется при операциях на челюсти, таких как удаление нерва или зуба. Этот метод обезболивания нижней челюсти основан на блокаде ветвей нижнечелюстного нерва через введение инъекции в крыловидно-нижнечелюстную область.
Однако такой подход иногда сопровождается осложнениями, такими как инфекции, гематомы, кровотечения или повреждения нервов. Ученые пришли к выводу, что нужно изменить этот метод.
Сотрудники Санкт-Петербургского Государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП), совместно с другими научными учреждениями, разработали 3D-модель фрагмента черепа, которая позволила сделать новый шаг в создании безопасного и эффективного метода обезболивания.
Чтобы избежать негативных побочных эффектов, рекомендуется проводить инъекцию при максимально широком открытии ротовой полости и смещении нижней челюсти вправо "до упора".
Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Anatomy — Anatomischer Anzeiger.
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