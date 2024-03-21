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Революционный метод безопасной стоматологической анестезии: ученые изменили всё, что вы знали

В России нашли способ сделать более безопасной стоматологическую анестезию

1:23
Наука

Посещение стоматолога часто ассоциируется с неприятными ощущениями, а иногда и с возникновением осложнений. Ученые долго работали над тем, чтобы сделать стоматологическую анестезию более эффективной и безопасной. Российские специалисты предложили новый подход к этой проблеме.

В России нашли способ сделать более безопасной стоматологическую анестезию
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy is licensed under CC0

Традиционно мандибулярная анестезия используется при операциях на челюсти, таких как удаление нерва или зуба. Этот метод обезболивания нижней челюсти основан на блокаде ветвей нижнечелюстного нерва через введение инъекции в крыловидно-нижнечелюстную область.

Однако такой подход иногда сопровождается осложнениями, такими как инфекции, гематомы, кровотечения или повреждения нервов. Ученые пришли к выводу, что нужно изменить этот метод.

Сотрудники Санкт-Петербургского Государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП), совместно с другими научными учреждениями, разработали 3D-модель фрагмента черепа, которая позволила сделать новый шаг в создании безопасного и эффективного метода обезболивания.

Чтобы избежать негативных побочных эффектов, рекомендуется проводить инъекцию при максимально широком открытии ротовой полости и смещении нижней челюсти вправо "до упора".

Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Anatomy — Anatomischer Anzeiger.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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