Миф разрушен! Ученые доказали: мобильные телефоны не увеличивают риск развития рака

Environment International: мобильные телефоны не повышают риск развития рака

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа европейских ученых в процессе длительного исследования пришла к выводу, что даже длительные разговоры по мобильному телефону не имеют связи с увеличением риска развития рака.

Фото: flickr.com by Tim Parkinson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Результаты исследования были опубликованы в журнале Environment International.

Существует распространенное мнение о том, что электромагнитное излучение от мобильных устройств может стимулировать развитие различных опасных заболеваний, включая рак.

Международная группа ученых провела обширное исследование на эту тему, используя данные более чем 250 тысяч пользователей мобильных телефонов за период с 2007 по 2013 годы в пяти разных странах.

Приблизительно треть участников исследования использовали мобильные телефоны в течение более 15 лет. За время наблюдений было зафиксировано 149 случаев глиомы, 89 случаев менингиомы и 29 случаев акустической невриномы среди участников.

Однако исследование не выявило никакой связи между общей продолжительностью или интенсивностью использования мобильных устройств и риском развития любой из этих опухолей.