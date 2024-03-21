Из глубин Тибета: найдены неожиданные источники лекарственных препаратов

Группа российских ученых из Сколтеха в сотрудничестве с китайскими коллегами обнаружила микроорганизмы, способные синтезировать антибиотики. Эти бактерии были обнаружены в почвах и соленых водах Тибетского нагорья.
Ученые считают, что эта находка может привести к созданию новых антибиотиков, важных для медицины в будущем, сообщает портал Readovka.News.
Один из авторов исследования, Дмитрий Лукьянов, отметил, что места, подобные Тибетскому нагорью, представляют особый интерес для поиска новых видов антибиотиков.
Они характеризуются низкой плотностью населения и трудным доступом, что обуславливает выбор данной территории для проведения исследований.
После обнаружения проб ученые отправили их в Пекинскую ключевую лабораторию по изучению противомикробных агентов. В ходе анализа подтвердилось предположение о том, что обнаруженные бактерии способны вырабатывать антибиотики.
Несмотря на то, что некоторые из этих антибиотиков уже известны науке, исследователи надеются на обнаружение и других, до сих пор неизвестных соединений, которые могут быть полезны в борьбе с инфекционными заболеваниями.
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