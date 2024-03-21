Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктор Орбан направил поздравление Путину в связи с победой на выборах
Роспотребнадзор: обязательно изучите условия договора при страховании жилья
Минсельхозы Польши и стран Балтии намерены добиваться от Брюсселя запрета на импорт зерна из РФ
Украинские СМИ заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве
На рынок России вышел новый кроссовер Skoda Kamiq за 2,65 млн рублей
Боксер Кудряшов пожелал Макрону удачи в занятиях боксом, а не в фотосессиях
Певец Shaman рассказал, почему возникли слухи о его конфликте с Леонидом Агутиным
Что думают кошки, когда вы их целуете
Средства с лавандой для успокоения, увлажнения и омоложения
Из глубин Тибета: найдены неожиданные источники лекарственных препаратов

Ученые нашли антибиотики в озерах и почвах Тибета

1:11
Наука

Группа российских ученых из Сколтеха в сотрудничестве с китайскими коллегами обнаружила микроорганизмы, способные синтезировать антибиотики. Эти бактерии были обнаружены в почвах и соленых водах Тибетского нагорья.

Ученые нашли антибиотики в озерах и почвах Тибета
Фото: Openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые считают, что эта находка может привести к созданию новых антибиотиков, важных для медицины в будущем, сообщает портал Readovka.News.

Один из авторов исследования, Дмитрий Лукьянов, отметил, что места, подобные Тибетскому нагорью, представляют особый интерес для поиска новых видов антибиотиков.

Они характеризуются низкой плотностью населения и трудным доступом, что обуславливает выбор данной территории для проведения исследований.

После обнаружения проб ученые отправили их в Пекинскую ключевую лабораторию по изучению противомикробных агентов. В ходе анализа подтвердилось предположение о том, что обнаруженные бактерии способны вырабатывать антибиотики.

Несмотря на то, что некоторые из этих антибиотиков уже известны науке, исследователи надеются на обнаружение и других, до сих пор неизвестных соединений, которые могут быть полезны в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Роспотребнадзор: обязательно изучите условия договора при страховании жилья
Минсельхозы Польши и стран Балтии намерены добиваться от Брюсселя запрета на импорт зерна из РФ
Украинские СМИ заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве
На рынок России вышел новый кроссовер Skoda Kamiq за 2,65 млн рублей
Боксер Кудряшов пожелал Макрону удачи в занятиях боксом, а не в фотосессиях
Певец Shaman рассказал, почему возникли слухи о его конфликте с Леонидом Агутиным
Что думают кошки, когда вы их целуете
Средства с лавандой для успокоения, увлажнения и омоложения
Признаки того, что кошка любит и ценит вас
Юрист Некрасов объяснил, грозит ли Кологривому наказание за сексуальное домогательство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников