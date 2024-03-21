Страшная правда о космических гигантах: ледяные тела находятся на грани "взрывного" пробуждения

Icarus: древний лёд всё ещё может существовать в далеких космических объектах

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В недавно опубликованной статье в журнале Icarus представлены свежие данные о 486958 Аррокот, объекте пояса Койпера, которые проливают свет на вопрос сохранения летучих веществ, таких как окись углерода (CO), на таких отдаленных небесных телах.

Фото: Openverse by Kiwi Tom is licensed under CC BY 2.0

Авторами статьи, опубликованной в Icarus, являются Сэмюэль Берч из Университета Брауна и Оркан Умурхан из Института SETI. Исследование Аррокота используется для предположения, что многие объекты пояса Койпера, остатки зари нашей солнечной системы, могут по-прежнему сохранять свои первоначальные летучие льды.

Это вызывает сомнения в предыдущих представлениях об эволюционном пути этих древних образований.

Предыдущие модели эволюции объектов пояса Койпера были недостаточно точны в предсказании судьбы летучих веществ в этих холодных, далеких объектах. Новое исследование предлагает более простой, но эффективный подход, а именно сравнение процесса с выходом газа через пористую породу.

Это предполагает, что объекты пояса Койпера, аналогичные Аррокоту, могут сохранять свои летучие льды в течение миллиардов лет, образуя своего рода подземную атмосферу, что замедляет дальнейшую потерю льда.

"Ключевым моментом является исправление глубокой ошибки в физической модели, которую люди десятилетиями использовали для этих очень холодных и старых объектов", — отмечает Умурхан.

Это исследование может изменить представление об эволюции внутренних процессов и активности комет.

Оно предоставляет новые перспективы для понимания природы комет и их происхождения. Обнаружение летучих льдов в объектах пояса Койпера подтверждает интересное представление об этих телах как о "ледяных бомбах", активизирующихся и демонстрирующих кометное поведение при изменении орбиты ближе к Солнцу.

Эта гипотеза может помочь объяснить различные явления, включая интенсивные вспышки кометы 29P/Швассмана-Вахмана, и изменить представление о кометах.

Исследователи, являющиеся соавторами предстоящей миссии CAESAR, применяют этот новый подход к пониманию эволюции и активности кометных тел. Это исследование важно для будущих исследований и напоминает о нераскрытых загадках нашей Солнечной системы.