Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геологи назвали молнии источником фосфора для зарождения жизни на Земле
Разновидности крокусов: красота природы под ногами
Планка с гимнастическим мячом
"Домклик" назвал регионы России с самой дешёвой недвижимостью
Кинологи рассказали, как отучить щенка кусаться, когда у него режутся зубы
5 причин посетить Казахстан и провести там отпуск
"Годзилла: Минус один" Такаши Ямазаки стал любимым фильмом Стивена Спилберга и Кристофера Нолана
Эксперт Войцеховский: в ряде сетей до 95% продуктов собственных торговых марок
Индейка с овощами на сковороде: лёгкий, и при этом сытный ужин для близких
Страшная правда о космических гигантах: ледяные тела находятся на грани "взрывного" пробуждения

Icarus: древний лёд всё ещё может существовать в далеких космических объектах

2:24
Наука

В недавно опубликованной статье в журнале Icarus представлены свежие данные о 486958 Аррокот, объекте пояса Койпера, которые проливают свет на вопрос сохранения летучих веществ, таких как окись углерода (CO), на таких отдаленных небесных телах.

Icarus: древний лёд всё ещё может существовать в далеких космических объектах
Фото: Openverse by Kiwi Tom is licensed under CC BY 2.0

Авторами статьи, опубликованной в Icarus, являются Сэмюэль Берч из Университета Брауна и Оркан Умурхан из Института SETI. Исследование Аррокота используется для предположения, что многие объекты пояса Койпера, остатки зари нашей солнечной системы, могут по-прежнему сохранять свои первоначальные летучие льды.

Это вызывает сомнения в предыдущих представлениях об эволюционном пути этих древних образований.

Предыдущие модели эволюции объектов пояса Койпера были недостаточно точны в предсказании судьбы летучих веществ в этих холодных, далеких объектах. Новое исследование предлагает более простой, но эффективный подход, а именно сравнение процесса с выходом газа через пористую породу.

Это предполагает, что объекты пояса Койпера, аналогичные Аррокоту, могут сохранять свои летучие льды в течение миллиардов лет, образуя своего рода подземную атмосферу, что замедляет дальнейшую потерю льда.

"Ключевым моментом является исправление глубокой ошибки в физической модели, которую люди десятилетиями использовали для этих очень холодных и старых объектов", — отмечает Умурхан.

Это исследование может изменить представление об эволюции внутренних процессов и активности комет.

Оно предоставляет новые перспективы для понимания природы комет и их происхождения. Обнаружение летучих льдов в объектах пояса Койпера подтверждает интересное представление об этих телах как о "ледяных бомбах", активизирующихся и демонстрирующих кометное поведение при изменении орбиты ближе к Солнцу.

Эта гипотеза может помочь объяснить различные явления, включая интенсивные вспышки кометы 29P/Швассмана-Вахмана, и изменить представление о кометах.

Исследователи, являющиеся соавторами предстоящей миссии CAESAR, применяют этот новый подход к пониманию эволюции и активности кометных тел. Это исследование важно для будущих исследований и напоминает о нераскрытых загадках нашей Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются

Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.

Польза полыни огромна на участке
Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная
Этот сорт томатов даёт до 7 кг плодов с куста: плоды вкусные — кожица тонкая, мякоть нежная
Последние материалы
Планка с гимнастическим мячом
"Домклик" назвал регионы России с самой дешёвой недвижимостью
Кинологи рассказали, как отучить щенка кусаться, когда у него режутся зубы
Icarus: древний лёд всё ещё может существовать в далеких космических объектах
5 причин посетить Казахстан и провести там отпуск
"Годзилла: Минус один" Такаши Ямазаки стал любимым фильмом Стивена Спилберга и Кристофера Нолана
Эксперт Войцеховский: в ряде сетей до 95% продуктов собственных торговых марок
Индейка с овощами на сковороде: лёгкий, и при этом сытный ужин для близких
Телеведущая Лера Кудрявцева возвращается к работе после травмы ноги
Что скрывают продавцы: 6 скрытых проблем подержанных автомобилей, о которых лучше знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников