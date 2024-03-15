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Учёные вырезали у человека печень, чтобы испытывать на ней новые лекарства

В Австралии придумали, как применять печень для изучения генной терапии

1:17
Наука

Учёные приспособили печень человека, подготовленную для трансплантации, для испытания на ней препаратов генной терапии, сообщила пресс-служба австралийского Сиднейского университета в четверг.

В Австралии придумали, как применять печень для изучения генной терапии
Фото: Wikimedia Commons by Suseno is licensed under CC0

Специалисты Детского медицинского научно-исследовательского института, филиала университета, взяли вырезанный орган и адаптировали систему поддержания его жизнедеятельности для удобства наблюдений. Ранее не подошедшую для пересадки печень просто выбрасывали.

В результате появилась возможность испытаний генной терапии на базе аденовирусных векторов.

"Мы впервые получили возможность изучить действие генной терапии на полноценный орган человека. Это очень важно, потому что текущее поколение вирусов слабо пригодно для клинических применений, а испытания на животных не на 100% отражают, как эти вирусы влияют на организм человека", — объясняет доцент Сиднейского университета Лешек Лисовский, руководивший опытами.

Лабораторный стенд на основе донорской печени поможет уточнить токсические и терапевтические дозы новых лекарств и выявить возможные побочные эффекты.

"В идеале это приблизит нас к более эффективной генной терапии заболеваний, лечение которых в настоящее время ограничено, если вообще возможно", — надеется Лисовский.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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