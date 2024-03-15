Ещё одно животное, кроме кошек и людей, способно общаться морганием: лягушки подмигивают друг другу

Самки воронкоухих лягушек подмигивают понравившимся самцам, чтобы их соблазнить

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Обнаружено ещё одно животное, кроме кошек и приматов, способное общаться морганием — китайские воронкоухие лягушки Odorrana tormota. Об открытии рассказали зоологи из Аньхойского педагогического университета на страницах Current Biology.

Фото: Flickr by Rushen is licensed under CC BY-SA 2.0

O. tormota живут на берегах ручьёв в китайских провинциях Аньхой и Чжэцзян. Учёные заметили, что эти лягушки подмигивают друг другу и проверили свои наблюдения экспериментально — в лабораторных условиях.

В период брачных игр самки этих земноводных вылезают на высокие кочки и издают на ультразвуковых частотах призыв к спариванию. На него откликается множество самцов, которых в популяции примерно в десять раз больше. Самка выбирает одного из них, смотрит на него, "стреляя глазками". Тот отвечает отрывистым кваканьем, забирается на неё и выполняет "супружеский долг".

Увидев это всё в естественной среде обитания, специалисты посадили самцов лягушек перед экранами, на которых показывали им самок — моргающих и неморгающих. Большинство испытуемых среагировало на подмигивание, прыгнув в дисплей.

Абсолютное большинство животных моргают, чтобы увлажнить и очистить роговицу глаз. И только некоторые приматы, включая людей, и домашние кошки приспособились использовать этот навык для общения. Как выяснили учёные, в этот тесный круг входят и китайские лягушки. Возможно, и другие бесхвостые амфибии, допустили они.

Лягушки подмигивают друг другу