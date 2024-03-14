Корова дала человеку не только молоко и мясо, но и важные микроэлементы: ученые обнаружили необычную причину происхождения в нашем организме бактерий для разложения целлюлозы

Science: разлагающие целлюлозу бактерии были получены человеком от коров

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале Science, обращает внимание на значимость микробов, присутствующих в кишечнике человека, в процессе переваривания растительной пищи.

Фото: Openverse by mindfrieze is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые выяснили, что даже строгим вегетарианцам необходима помощь в расщеплении целлюлозы, основного компонента растительных клеточных стенок, который не может быть разложен ферментами человеческого организма.

Интересно, что источником этих полезных микробов для человека, по предположению исследователей, могли стать коровы или другие жвачные животные еще тысячи лет назад, в начале истории их одомашнивания.

Исследователи обнаружили гены, характерные для кишечных микробов коров, у бактерий, населяющих кишечник человека. Это наталкивает на мысль, что человек мог унаследовать эти микробы именно от жвачных животных, в частности, от коров. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что первые фермеры могли приобрести эти бактерии во время обработки коровьего навоза.

Исследователи также обнаружили, что уровень бактерий, способных разлагать целлюлозу, снижается с течением времени и особенно среди людей в промышленно развитых обществах, где рацион обеднен целлюлозой. Это может негативно отразиться на здоровье кишечника человека.

Однако, хотя потеря микробного разнообразия звучит тревожно, исследователи также высказывают оптимистический взгляд, утверждая, что эти микробы все еще присутствуют в окружающей среде и могут быть повторно приобретены человеком.